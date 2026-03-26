Tennis Sinner | Partita solida sono contento del livello

Da ildenaro.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente partita di tennis a Roma, il giocatore ha dichiarato di essere soddisfatto del livello espresso, sottolineando che l’inizio ha avuto un ruolo fondamentale, con un break che gli ha permesso di acquisire fiducia. La partita si è svolta il 26 marzo, e la sua affermazione indica una prestazione solida durante l’incontro.

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