Tennis Sinner | Partita solida sono contento del livello

Durante una recente partita di tennis a Roma, il giocatore ha dichiarato di essere soddisfatto del livello espresso, sottolineando che l’inizio ha avuto un ruolo fondamentale, con un break che gli ha permesso di acquisire fiducia. La partita si è svolta il 26 marzo, e la sua affermazione indica una prestazione solida durante l’incontro.

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SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI Jannik domina Tiafoe in due set e continua il suo percorso senza sbavature: nessun parziale perso fin qui nel torneo. In semifinale affronterà il vincente tra Cerundolo e Zverev #Tennis #Sinner #MiamiOpen x.com