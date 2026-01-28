Tennis Sinner | Contento Djokovic? Fortunati ad averlo

Sinner si dice soddisfatto dopo la vittoria e commenta la presenza di Djokovic, che definisce fortunato ad averlo nel circuito. A Roma, il tennista italiano spiega che affrontare Ben è sempre complicato, perché il suo gioco migliora di continuo.

Roma, 28 gen. (askanews) – “È davvero difficile giocare contro Ben. Sento che sta migliorando tantissimo anno dopo anno. Soprattutto dopo la off-season non sai mai come certi giocatori giocheranno contro di te, perché cambiano molte cose”. Così Jannik Sinner dopo il successo sull’americano Ben Shelton che gi vale l’ingresso nelle semifinali degli Australian Open. Jannik Sinner è in semifinale per il sesto Slam consecutivo, un traguardo che in precedenza, nell’Era Open, era stato centrato solo da Ivan Lendl, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer “Sono molto felice della prestazione di oggi – continua – Come faccio a rispondere? Istinto, direi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Jannik Sinner vs Novak Djokovic Semi final Six Kings Slam Riyadh Season 2025

Sinner: Contro Djokovic sarà durissima, ma sono felice di essere di nuovo in semifinale: Nole è un'ispirazione per tutti noiTENNIS, AUSTRALIAN OPEN - Sesta semifinale consecutiva negli Slam per Jannik Sinner e terza a Melbourne, dove continua la difesa del titolo. Ben Shelton gioca c ... eurosport.it

#Tennis #AO26 Match agevole per #Sinner, vittorioso su Shelton per 6-3, 6-4, 6-4. "Mi sento più forte fisicamente. Sono felice di essere ancora in semifinale e non vedo l'ora di giocare la partita" con Djokovic, il commento di Jannik. x.com

MITICO JANNIK Terza semifinale consecutiva a Melbourne. La sesta a livello Slam. 19ª vittoria di fila all’Australian Open. 34 set vinti sugli ultimi 35 giocati. TUTTO QUESTO È SINNER #ItaliaTeam #AO26 FITP Tennis facebook