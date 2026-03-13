Tennis Alexander Zverev come i Fab Four | semifinale raggiunta in tutti i Masters 1000

Alexander Zverev ha raggiunto la semifinale ad Indian Wells, dopo aver vinto il suo match contro il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-3. Con questa vittoria, il tennista tedesco si è qualificato per la fase finale del torneo Masters 1000, un risultato che lo mette al pari dei quattro grandi della disciplina.

Alexander Zverev ha conquistato la semifinale ad Indian Wells dopo aver battuto agevolmente il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-3 nel primo quarto di finale in programma quest’oggi. Un successo che ha permesso al tedesco di raggiungere un traguardo decisamente importante e di eguagliare un risultato che solo i Fab Four sono riusciti a centrare nella loro carriera. Infatti questa vittoria ha permesso al numero quattro del mondo di raggiungere almeno la semifinale nei nove Masters 1000 in calendario. Da quando nel 1990 sono stati introdotti questi tornei, solamente Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ed Andy Murray erano riusciti a stabilire questo primato. 🔗 Leggi su Oasport.it

