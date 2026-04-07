Atp Montecarlo i risultati degli italiani in campo oggi | passa Berrettini eliminato Darderi

Oggi al Masters 1000 di Montecarlo si sono disputate diverse partite con protagonisti quattro tennisti italiani. Matteo Berrettini ha superato il suo avversario e si è qualificato per la prossima fase del torneo, mentre Darderi è stato eliminato dopo aver perso l’incontro. La giornata si è conclusa con un bilancio complessivamente positivo per gli italiani in campo, segnato dalla qualificazione di uno dei giocatori e dall’eliminazione di un altro.

Roccabruna, 7 aprile 2026 – Quattro italiani in campo nella giornata di oggi al Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento sulla terra battuta della stagione, con un bilancio complessivamente positivo per i tennisti azzurri. Avanti Sinner e Berrettini, out Darderi. Buona la prima per Jannik Sinner, che inaugura il suo cammino al Masters 1000 di Montecarlo con una prestazione solida e senza sbavature. L’altoatesino, numero 2 del mondo, liquida il francese Ugo Humbert con un netto 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco, confermando il suo eccellente stato di forma anche nel passaggio sulla terra battuta. Il match prende rapidamente... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Montecarlo, i risultati degli italiani in campo oggi: passa Berrettini, eliminato Darderi Montecarlo 2026, i risultati degli italiani: Berrettini avanza, oggi in campo anche SinnerIl martedì del tennis a Montecarlo si apre con una buona notizia per l’Italia: la vittoria di Matteo Berrettini, che avanza ai 16esimi del primo Atp... Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminatoÈ durata appena 23 minuti e 4 game la partita vinta da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; Atp Montecarlo, Cobolli ok e Arnaldi ko: i risultati, domani c'è Sinner. Atp Montecarlo, i risultati degli italiani in campo oggi: passa Berrettini, eliminato DarderiIl romano, già avanti 4-0, beneficia del ritiro di Bautista Agut. Giornata amara invece per Luciano Darderi, sconfitto sia in singolare sia nel doppio insieme a Cobolli. sport.quotidiano.net Jannik Sinner torna numero 1 ATP a Montecarlo se… Le combinazioni favorevoli all’azzurroInizia il duello a distanza per il numero 1 del ranking ATP tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l'azzurro Jannik Sinner: la distanza virtuale tra i due a ... oasport.it Montecarlo, Carlos Alcaraz ammette: «Perderò il numero uno Atp» - I passi di Sinner per superarlo - facebook.com facebook Tennis: Atp Montecarlo, Sinner agli ottavi, Humbert ko in due set Jannik Sinner, al suo debutto stagionale in singolare sulla terra rossa, accede agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero due del ranking mondiale ha battuto in due set il francese Ugo x.com