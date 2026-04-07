Atp Montecarlo i risultati degli italiani in campo oggi | passa Berrettini eliminato Darderi

Da sport.quotidiano.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi al Masters 1000 di Montecarlo si sono disputate diverse partite con protagonisti quattro tennisti italiani. Matteo Berrettini ha superato il suo avversario e si è qualificato per la prossima fase del torneo, mentre Darderi è stato eliminato dopo aver perso l’incontro. La giornata si è conclusa con un bilancio complessivamente positivo per gli italiani in campo, segnato dalla qualificazione di uno dei giocatori e dall’eliminazione di un altro.

Roccabruna, 7 aprile 2026 – Quattro italiani in campo nella giornata di oggi al Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento sulla terra battuta della stagione, con un bilancio complessivamente positivo per i tennisti azzurri. Avanti Sinner e Berrettini, out Darderi. Buona la prima per Jannik Sinner, che inaugura il suo cammino al Masters 1000 di Montecarlo con una prestazione solida e senza sbavature. L’altoatesino, numero 2 del mondo, liquida il francese Ugo Humbert con un netto 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco, confermando il suo eccellente stato di forma anche nel passaggio sulla terra battuta. Il match prende rapidamente... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Montecarlo 2026, i risultati degli italiani: Berrettini avanza, oggi in campo anche SinnerIl martedì del tennis a Montecarlo si apre con una buona notizia per l’Italia: la vittoria di Matteo Berrettini, che avanza ai 16esimi del primo Atp...

Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminatoÈ durata appena 23 minuti e 4 game la partita vinta da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo.

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