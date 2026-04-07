Tempesta nel PD di Vibo | 39 iscritti chiedono la testa della segretaria

Nel partito Democratico di Vibo Valentia si è verificata una crisi interna, con 39 iscritti che hanno firmato un documento di sfiducia contro la segretaria provinciale. Questa protesta si è manifestata in un momento di tensione tra le fila del partito, portando a una richiesta ufficiale di cambiamento nella guida locale. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la politica provinciale.

Il Partito Democratico di Vibo Valentia attraversa una crisi profonda, culminata nella firma di un documento di sfiducia contro la segretaria provinciale Teresa Esposito da parte di 39 iscritti. L’estremismo delle posizioni interne ha portato a un atto formale di opposizione. Trentanove tesserati hanno richiesto l’intervento dei vertici della federazione per porre fine alla gestione di Esposito, in carica dallo scorso giugno. La segretaria era subentrata dopo che Giovanni Di Bartolo aveva rassegnato le dimissioni e dopo che si era conclusa la fase di transizione coordinata da Enzo Insardà. Questo passaggio di consegne non ha però placato i conflitti che rendono il partito locale una polveriera pronta a esplodere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tempesta nel PD di Vibo: 39 iscritti chiedono la testa della segretaria Vibo Valentia nel caos: tempesta isola Brognaturo, blackout e comunicazioni interrotte. Soccorritori al lavoro.La provincia di Vibo Valentia è paralizzata da una tempesta che da ore imperversa sul territorio, causando blackout, interruzioni delle comunicazioni... Leggi anche: PD Benevento, Razzano nuova segretaria: nel mirino le amministrative 2027 Pd Vibo, scatta l’ora della resa dei conti: pronta la sfiducia per Teresa EspositoTramontata la tregua pasquale, esplode il dissenso contro la leadership del segretario provinciale. Chieste le dimissioni, si fa strada l'ipotesi di u ... zoom24.it Pd vibonese nel caos tra tensioni e liti interne: in 39 contro la segretaria provinciale Teresa EspositoTramite un documento la segretaria viene sfiduciata dai suoi compagni di partito, da mesi ormai una polveriera con fratture evidenti ... corrieredellacalabria.it