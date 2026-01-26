PD Benevento Razzano nuova segretaria | nel mirino le amministrative 2027

Il Partito Democratico di Benevento ha eletto Razzano come nuova segretaria, segnando un nuovo percorso verso le prossime amministrative del 2027. Con il congresso concluso e il direttivo rinnovato, l’organizzazione si prepara a affrontare le sfide future con rinnovato impegno e stabilità, puntando a rafforzare il ruolo del partito sul territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Partito Democratico volta pagina a Benevento. Congresso archiviato. Direttivo rinnovato. E una guida nuova che nuova non è affatto. Rosa Razzano, chiusa l’esperienza alla presidenza provinciale e dopo la parentesi delle Regionali, prende in mano il timone del PD cittadino. Senza giri larghi. Il contesto è noto. Da due legislature il PD è all’opposizione dell’amministrazione Mastella. Un’opposizione che, soprattutto in Consiglio comunale, ha mostrato compattezza e continuità. Da qui si riparte. Con lo sguardo già rivolto alle Amministrative del 2027 e con il nodo politico del ‘campo largo’ che torna sul tavolo, inevitabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

