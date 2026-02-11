Vibo Valentia nel caos | tempesta isola Brognaturo blackout e comunicazioni interrotte Soccorritori al lavoro

Vibo Valentia si trova nel caos a causa di una forte tempesta che ha colpito l’isola di Brognaturo. Le strade sono allagate, i blackout sono estesi e le linee telefoniche sono interrotte. I soccorritori lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le zone più colpite e aiutare le persone rimaste isolate. La situazione resta critica e ancora non si riescono a stabilire tempi certi per il ripristino completo delle comunicazioni.

Vibo Valentia Sotto la Tempesta: Isolamento e Disagi per il Maltempo, Tra Paura e Ricostruzione. La provincia di Vibo Valentia è paralizzata da una tempesta che da ore imperversa sul territorio, causando blackout, interruzioni delle comunicazioni e danni diffusi. Particolarmente critica è la situazione nel comune di Brognaturo, dove le raffiche di vento hanno interrotto l'erogazione di energia elettrica e le linee telefoniche, lasciando numerose famiglie senza corrente e impossibilitate a comunicare con l'esterno. Le autorità raccomandano ai residenti di rimanere al sicuro nelle proprie abitazioni, mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per fronteggiare l'emergenza.

Ieri sera a Vibo Valentia si è svolta la prima edizione di “From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo”.

