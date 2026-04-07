A Tel Aviv, decine di cittadini israeliani si sono radunati davanti all’ambasciata degli Stati Uniti per circa dieci minuti, manifestando pacificamente. La loro richiesta principale è stata l’interruzione delle ostilità con il Libano e l’Iran. La protesta si è svolta in modo pacifico e senza incidenti, attirando l’attenzione dei presenti e dei passanti. Nessun altro dettaglio sugli eventuali interventi o dichiarazioni è stato reso noto.

Decine di cittadini israeliani si sono riuniti ieri a Tel Aviv, davanti all’ufficio distaccato dell’ambasciata degli Stati Uniti, per chiedere l’interruzione delle ostilità con il Libano e l’Iran. L’azione di protesta è stata interrotta dopo soli dieci minuti dall’intervento delle forze dell’ordine. L’evento ha la partecipazione di un gruppo numeroso di attivisti che hanno scelto il simbolo della rappresentanza diplomatica americana per lanciare il proprio appello alla pace. La tensione è salita rapidamente quando alcuni passanti hanno deciso di inserirsi nel gruppo per discutere animatamente con chi manifestava. Un presidio rapido tra tensioni e sberleggi temporali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tel Aviv, grido di pace all’ambasciata USA: durata 10 minuti

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