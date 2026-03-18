Missili iraniani su Tel Aviv due morti e droni su ambasciata Usa a Baghdad Israele bombarda il centro di Beirut e Washington colpisce a Hormuz

Due persone sono state uccise a Tel Aviv a causa di missili iraniani, mentre droni hanno preso di mira l'ambasciata statunitense a Baghdad. Israele ha risposto bombardando il centro di Beirut, e gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco nella zona di Hormuz. Le azioni militari si sono susseguite in diverse aree del Medio Oriente in breve tempo.

Un incendio è divampato all’esterno del complesso dell’ambasciata statunitense nella Zona Verde fortificata di Baghdad, in seguito a un attacco aereo. Lo riporta Al Jazeera. La dottrina nucleare dell’Iran non cambierà in modo significativo dopo la guerra sferrata da Iran e Israele, anche se bisogna ancora conoscere la posizione della nuova Guida suprema in merito. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ad Al Jazeera. L’ex Guida suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei ucciso in un raid il 28 febbraio scorso, si oppose allo sviluppo di armi di distruzione di massa con una fatwa, o editto religioso. Iran conferma uccisione di Larijani e Soleimani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Missili iraniani su Tel Aviv (due morti) e droni su ambasciata Usa a Baghdad. Israele bombarda il centro di Beirut e Washington colpisce a Hormuz Articoli correlati Guerra Iran, missili su Tel Aviv: due morti e devastata una stazione. Sirene a Gerusalemme. Raid israeliani nel centro di Beirut. Droni contro l’ambasciata Usa a BaghdadLa guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase di escalation e coinvolge sempre più capitali del Medio Oriente. Droni contro l’ambasciata Usa a Baghdad. Missili su Israele, che bombarda Beirut – La direttaNel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito... Contenuti e approfondimenti su Tel Aviv Temi più discussi: Lo scudo anti missile di Israele sotto pressione per gli attacchi di Hezbollah e Iran; Attacco iraniano: 6 feriti in Israele per lancio di missili, un uomo grave; Israele, missili iraniani a Tel Aviv e nel centro del Paese; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese. Missili iraniani su Israele: colpito un edificio a Ramat Gan, alla periferia di Tel Aviv(LaPresse) Nelle scorse ore l'Iran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele. Le sirene d'allarme sono risuonate in tutto il centro del Paese, nell'area di Gerusalemme, in gran parte del ... msn.com Missile iraniano su Tel Aviv, due mortiDopo l'uccisione di Ali Larijani Teheran risponde con salve di droni e missili. Uno di questi intercettato sulla periferia di Tel Aviv causa due morti e alcuni feriti, il conto dei civili israeliani u ... msn.com L'Iran ha affermato che il pesante bombardamento nel centro di Israele, in particolare su Tel Aviv, è stato effettuato in vendetta per l'assassinio di Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. È il messaggio trasmesso dalla Tv di Stato i - facebook.com facebook #TG2000 - #MedioOriente, violento bombardamento israeliano su #Beirut. Sirene a #TelAviv #17marzo #Libano #Beirut #Hezbollah #Israele #Hormuz #Trump #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #Netanyahu #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com