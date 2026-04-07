Teheran diffonde un nuovo messaggio scritto di Mojtaba Khamenei e alimenta il giallo sulla sua sorte Per il Times è in coma farmacologico nella città di Qom

Teheran ha diffuso un messaggio scritto attribuito a Mojtaba Khamenei, alimentando il mistero sulla sua condizione di salute. Secondo il Times, si troverebbe in coma farmacologico nella città di Qom. Dopo l'inizio del conflitto in Iran e la morte della Guida Suprema Ali Khamenei, avvenuta nei primi giorni dei bombardamenti americani, il potere è passato al figlio Mojtaba Khamenei.

Dopo lo scoppio della guerra in Iran e la morte della Guida Suprema Ali Khamenei, avvenuta già nel primo giorno dei bombardamenti americani, il potere è passato al figlio Mojtaba Khamenei. Eppure, nonostante sia alla guida della Repubblica islamica da quasi due mesi, di lui non vi è alcuna traccia pubblica, se non sporadici messaggi scritti letti in televisione o post pubblicati sui suoi canali social. In altre parole, non è mai apparso in pubblico – circostanza che potrebbe anche essere comprensibile alla luce di una guerra in cui i vertici del regime vengono sistematicamente colpiti – né ha mai fatto sentire la propria voce. Proprio per questo, da settimane circolano voci sulla sua salute precaria, puntualmente smentite da Teheran, senza però che vengano fornite prove concrete. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Secondo un rapporto dell'intelligence, visionato dal Times di Londra, Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni e non è in grado di partecipare ad alcun processo decisionale del regime iraniano. x.com