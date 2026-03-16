Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell’Iran, è stato ferito durante i bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani. Secondo quanto si apprende, è stato successivamente trasferito in Russia per ricevere cure mediche. La notizia ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o sulla durata del soggiorno nel paese.

La nuova guida suprema della Repubblica islamica dell’Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe stata trasferita in Russia per ricevere cure mediche dopo le ferite riportate durante i bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani. Le informazioni, diffuse dal quotidiano kuwaitiano Al Jarida e attribuite a fonti vicine all’entourage della leadership iraniana, non hanno al momento conferme ufficiali da Teheran né da Mosca e restano circondate da numerosi elementi di incertezza. Secondo indiscrezioni, il trasferimento sarebbe avvenuto con un aereo militare russo nell’ambito di un’operazione riservata, mentre fonti israeliane lasciano intendere di possedere informazioni sul luogo in cui si troverebbe il leader, senza però divulgarle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mojtaba Khamenei ferito e trasferito in Russia: giallo sulla sorte della Guida suprema iraniana

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