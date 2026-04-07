Mojtaba Khamenei sarebbe in coma a Qom

Secondo un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence israeliana e statunitense, Mojtaba Khamenei, considerato la Guida Suprema iraniana, sarebbe in coma e si troverebbe nella città di Qom, dove riceve cure mediche. La notizia non è stata ufficialmente confermata dalle autorità iraniane.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Secondo un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence israeliana e statunitense, la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei è in stato di incoscienza e sta ricevendo cure mediche nella città di Qom. Secondo il memorandum, Khamenei è privo di sensi e "in gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcun processo decisionale del regime". Esplosioni sono state sentite nella notte tra il 6 e il 7 aprile a Teheran, anche nelle zone periferiche. L'agenzia di stampa Mehr riferisce che la sinagoga stata danneggiata da un proiettile israelo-americano. 🔗 Leggi su Today.it

Iran nel caos, si infittisce il giallo su Mojtaba Khamenei tra voci secondo cui sarebbe in coma, morto, oppure fuggito a MoscaDue settimane senza mai apparire in pubblico malgrado la recente promozione a nuova Guida Suprema dell’Iran.

Mojtaba Khamenei, il figlio della Guida Suprema Ali Khamenei, sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinioSecondo fonti israeliane, Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema Ali Khamenei e considerato uno dei possibili successori, sarebbe...

Motjaba Khamenei, the Imam Mahdi, and Ezekiel 38

Temi più discussi: La nuova Guida suprema dell'Iran ha detto di aver scoperto di essere la nuova Guida suprema dell'Iran guardando la tv; Khamenei è in Iran e guida il Paese, il regime è solido. Dagli Usa richieste irragionevoli. L'intervista all'ambasciatore a Roma; L’Iran ha respinto la proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti; DIRETTA – Ucciso soldato UNIFIL – Trump mette nel mirino il petrolio iraniano.

Iran, da Teheran voci non confermate sull'eliminazione di Khamenei jrMojtaba Khamenei, figlio della Guida suprema indicato da giorni come il candidato più probabile alla successione, sarebbe morto in un attacco ... iltempo.it

Mojtaba Khamenei ferito e nascosto a Mosca: il mistero sulla salute. Colpo al cuore di Teheran: ucciso capo della difesa LarijaniSi infittisce il mistero attorno a Mojtaba Khamenei , la nuova Guida suprema dell'Iran , ferito nell’attacco del 28 febbraio che ha ucciso il ... notizie.tiscali.it

CHI NON MUORE, SI RIVEDE. ANZI, SI RI-SENTE! – MOJTABA KHAMENEI HA DIFFUSO UN NUOVO MESSAGGIO: ... x.com

Un messaggio di Mojtaba Khamenei ad Hezbollah La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei ha pubblicato su Telegram una lettera aperta indirizzata a Naim Qassem, il capo del gruppo politico e militare libanese Hezbollah, alleato dell’Iran. Nel testo Kh - facebook.com facebook