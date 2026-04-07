A Teheran, un funzionario iraniano ha invitato i giovani a formare catene umane attorno alle centrali elettriche in vista delle minacce di attacco lanciate da Trump. L’appuntamento è previsto per oggi alle 14. Nel frattempo, un esponente italiano ha commentato che l’attuale situazione ricorda Hiroshima, mentre si sollevano dubbi sulle decisioni di Khamenei, definendolo incosciente.

Un funzionario iraniano ha invitato i giovani a formare catene umane, oggi alle 14, intorno alle centrali elettriche in vista degli attacchi minacciati da Trump. La notizia è riportata dai media internazionali. «Invito tutti i giovani, gli atleti, gli artisti, gli studenti, gli universitari e i professori - ha affermato Alireza Rahimi, identificato dalla tv di Stato come segretario del Consiglio Supremo della Gioventù e degli Adolescenti - intorno alle centrali, nostro patrimonio nazionale e nostro capitale, a prescindere da qualsiasi opinione politica, in quanto appartengono al futuro dell’Iran e alla gioventù iraniana». Mojtaba Khamenei in stato di incoscienza Mojtaba Khamenei sarebbe privo di sensi e starebbe ricevendo cure mediche nella città di Qom. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Teheran, "Catene umane attorno alle centrali elettriche". Crosetto: "Hiroshima non ci ha insegnato nulla". I dubbi su Khamenei: "E' incosciente"

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Iran, oggi è il giorno della «distruzione totale». Teheran ai giovani: «Catene umane davanti alle centrali» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

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L’ultima sfida di Trump all’Iran: “Accordo entro stasera o rado al suolo tutto”, la tregua slitta ancora. Teheran risponde con dieci punti “massimalisti”, Donald: “Giù ponti e industrie in 4 ore” La deadline scade stanotte. Di Roberto Festa x.com