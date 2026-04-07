Il ministro della Difesa ha commentato la situazione internazionale, sottolineando che Hiroshima non ha insegnato nulla e definendo la situazione attuale come senza precedenti. Ha fatto il punto sulle tensioni in Iran, evidenziando preoccupazioni legate alle limitazioni energetiche, all'aumento dei prezzi e al possibile rischio di un’escalation militare. I suoi toni sono stati di allerta, senza però entrare in dettagli specifici.

Fa il punto sulla situazione iraniana il ministro della Difesa Guido Crosetto. E i suoi toni rispetto agli scenari internazionali sono preoccupati, non solo per le limitazioni energetiche e l'aumento incontrollato dei prezzi, ma per il rischio di una escalation militare. "Temo che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Lei pensi che sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki. Purtroppo continuiamo ad avere armi nucleari e chi non le ha le cerca. Non abbiamo imparato nulla", dice in un'intervista al Corriere della Sera pubblicata sul quotidiano stamattina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crosetto: “Hiroshima non ha insegnato nulla. Situazione senza precedenti"

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