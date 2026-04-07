Iran oggi è il giorno della distruzione totale Teheran ai giovani | Catene umane davanti alle centrali – La diretta

Oggi in Iran si svolge una manifestazione di protesta con giovani che formando catene umane si schierano davanti alle centrali nucleari. La giornata è stata definita come un momento di “distruzione totale” dal governo locale. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il presidente ha emesso una minaccia pubblica di distruggere completamente l’Iran, con una dichiarazione rilasciata nel tardo pomeriggio di martedì 7 aprile.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. La guerra scatenata il 28 febbraio dai bombardamenti israeliani e americani sull’Iran ha causato migliaia di morti in Medio Oriente, principalmente nella Repubblica islamica e in Libano, dove opera il suo alleato Hezbollah. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, oggi è il giorno della «distruzione totale» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

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