Il Santa Maria apre le sue porte per una serata dedicata al rock di Vasco Rossi. Un tributo che ripropone le canzoni più note dell'artista, accompagnato da una band dal vivo. Un’occasione per ascoltare e rivivere le atmosfere dei concerti di Vasco, in un ambiente accogliente e sobrio. Un appuntamento pensato per gli appassionati di musica e per chi desidera trascorrere una serata in compagnia di buona musica.

Una serata tutta da cantare sulle note dei pezzi più famosi di Vasco Rossi, insieme a una band che farà rivivere le atmosfere incandescenti dei live del Blasco. E poi un viaggio nella storia del Festival di Sanremo, dal 1958 a oggi, attraverso le canzoni che ne hanno segnato l’epopea. E ancora, un omaggio al pop italiano degli 883 e al rock intramontabile dei Pink Floyd. È quanto proporrà da qui a inizio aprile la rassegna “ Santa Maria In Musica ”, organizzata dal teatro Santa Maria di Biassono. Il percorso è partito a fine 2025 con tributi ai Queen, a De Gregori, agli Abba e ai Police, e ora proseguirà con altri 4 appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si alza il sipario del Santa Maria. Il rock a teatro col tributo a Vasco

Leggi anche: Vicchio, si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Giotto

Leggi anche: Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Massari di San Giovanni in Marignano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Si alza il sipario del Santa Maria. Il rock a teatro col tributo a Vasco; Si alza il sipario su Pitti Uomo. 758 brand in Fortezza da Basso; Si alza il sipario: torna la Rassegna del Teatro Amatoriale; Estravagario Teatro: il calendario degli spettacoli a Verona.

Si alza il sipario sulla III edizione del Premio Città di Francavilla al Mare – Teatro Amatoriale. Il teatro che nasce dalla passione torna protagonista a Francavilla. Dal 18 gennaio al 26 aprile 2026, l’Auditorium Sirena ospita una rassegna che celebra la comm facebook

Fotogallery #MotoGP | Pramac alza il sipario: svelate le Yamaha di Razgatlioglu e Miller x.com