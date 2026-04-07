Teatro in scena al Tram Inquilini di Filippo Stasi

Al Teatro TRAM di Napoli è in scena “Inquilini”, scritto e diretto da Filippo Stasi. Lo spettacolo affronta le relazioni tra persone che condividono uno spazio, esplorandone le dinamiche con attenzione e sensibilità. La rappresentazione si concentra sulle interazioni quotidiane e sui conflitti che possono sorgere in un ambiente condiviso, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide della convivenza. La pièce si inserisce nel panorama teatrale locale con un approccio intimo e riflessivo.

E’ in scena al Teatro TRAM di Napoli “Inquilini”, scritto e diretto da Filippo Stasi, uno spettacolo teatrale che indaga con profondità e sensibilità le dinamiche della convivenza e delle relazioni umane all’interno di uno spazio condiviso. Sul palco, sei personaggi, interpretati da Daniele Arfè, Viola Capponcelli, Mattia D’Angelo, Simona De Sarno e Michele Pedata, abitano una casa che si trasforma progressivamente da luogo fisico a spazio mentale. Un ambiente sospeso, dove abitudini quotidiane, silenzi e tensioni sottili si stratificano fino a diventare vere e proprie gabbie invisibili. Attraverso dialoghi serrati e pause dense di significato, Inquilini racconta il fragile equilibrio tra il bisogno di restare e il desiderio di andare via. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano: in scena “Un’altra Iliade”Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro... Tracce dinamiche, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano in scena “Un’altra Iliade”Con la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d'innovazione e sperimentale, in scena “Un’altra Iliade”. Argomenti più discussi: Al Teatro Tram lo spettacolo Inquilini - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Valentina Picello in Anna Cappelli, di Annibale Ruccello, dal 9 al 12 aprile 2026 al Teatro Nuovo di Napoli. Al Teatro Tram lo spettacolo InquiliniÈ in scena al Teatro TRAM di Napoli Inquilini, scritto e diretto da Filippo Stasi, uno spettacolo teatrale che indaga con profondità e sensibilità le ... napolivillage.com Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano in scena CostellazioniAl Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, continua Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la ... napolivillage.com Il prossimo spettacolo al TRAM è , in scena 2026. Sei ragazzi convivono in un appartamento, finchè ci scappa il morto. Scritto e diretto da Filippo Stasi, con Daniele Arfè, Viola Capponcelli, Mattia D’angelo, Simon - facebook.com facebook