Al Teatro Festival di Carosino continua con successo la rassegna dedicata al teatro nazionale. Questa sera va in scena “I Fratelli Margherita”, spettacolo che fa parte della programmazione del festival. La manifestazione, giunta alla sua edizione, invita il pubblico a partecipare a diverse rappresentazioni teatrali provenienti da varie parti del paese. La kermesse si svolge in un teatro locale, con l’obiettivo di promuovere la cultura teatrale e coinvolgere la comunità.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue con successo il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna organizzata da CarusTeatro Aps che, giunta alla nona edizione e diretta artisticamente da Davide Roselli, continua a portare sul palco sette compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia. Gli spettacoli si svolgono presso il Teatro Comunale di Carosino, in via Vittorio Veneto, con biglietto d’ingresso al costo di 6 euro. Per informazioni e prevendita è possibile rivolgersi alla sede di CarusTeatro Aps in viale Risorgimento 32 o consultare le pagine social della rassegna. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 12 aprile alle ore 19. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Teatro Festival di Carosino, in scena “I Fratelli Margherita”

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