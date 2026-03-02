Premio città di Francavilla nuovo appuntamento con il teatro dialettale il 7 marzo
Il 7 marzo si terrà il quarto appuntamento con il premio città di Francavilla al Mare, dedicato al teatro dialettale. La manifestazione si svolgerà nella città costiera e coinvolgerà diversi gruppi teatrali locali. L’evento si inserisce nel calendario culturale della zona e prevede spettacoli in lingua dialettale con partecipanti provenienti dalla regione.
Quarto appuntamento, sabato 7 marzo, con il premio città di Francavilla al Mare dedicato al teatro dialettale.La Compagnia I Sestini, sul palco dell'auditorium Sirena, porterà la brillante commedia "N'uperazione a la banche e une al'uspedale". La rassegna è organizzata dall'associazione aps. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Premio città di Francavilla, teatro dialettale sabato 21 febbraioLa compagnia "I giovani amici del teatro" portano sul palco dell'auditorium Sirena la commedia brillante "Fru fru,, Sandine e diasille.
Premio città di Francavilla, rassegna di teatro dialettaleIl Comune di Francavilla al mare e l'associazione Maramé Aps organizzano e promuovono la terza edzione della rassegna di teatro amatoriale per...
