Al Teatro Arbostella si terrà il penultimo spettacolo della XVIII stagione comica, con la compagnia ‘Gino Esposito’ che porterà in scena “A morte ‘e Carnevale”. La rappresentazione avrà una durata di circa due minuti e si inserisce nel calendario di eventi teatrali programmati per questa stagione. La produzione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà aperta al pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Penultimo appuntamento per la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella, che si prepara ad accogliere la compagnia stabile “ Gino Esposito ”, eredità artistica del compianto direttore portata avanti da Arturo Esposito e Immacolata Caracciuolo, da anni alla guida della direzione artistica e organizzativa. Per l’ultimo weekend di marzo e per il secondo e terzo di aprile (con pausa pasquale), il cartellone propone “A morte e Carnevale” di Raffaele Viviani, opera brillante e graffiante che affronta i temi dell’avidità e dell’ipocrisia con un ritmo comico serrato. La regia è affidata a Francesco Delli Priscoli, anche protagonista nei panni Rafele ovvero il nipote di Pasquale Capuozzi, detto Carnevale (impersonato da Antonio Siani), figura emblematica e spietata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teatro Arbostella, in scena la compagnia ‘Gino Esposito’ con “A morte ‘e Carnevale”

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