Appuntamento con "A morte 'e Carnevale" al Teatro Arbostella per l'ultimo fine settimana di marzo e per il secondo e terzo di aprile. Il testo teatrale di Raffaele Viviani affronta le tematiche dell'avidità e dell'ipocrisia attraverso dinamiche familiari legate a una questione ereditaria. La trama ruota attorno alla figura di Pasquale Capuozzi, soprannominato Carnevale. Le vicende si sviluppano a partire dalla sua presunta morte, che genera aspettative economiche nel nipote Rafele e nella compagna 'Ntunetta. I due si ritroveranno di fronte a una realtà diversa quando il decesso del protagonista si rivelerà unicamente apparente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Al Teatro Arbostella va in scena "A morte 'e Carnevale": penultimo atto della stagione

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