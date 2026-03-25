Al Teatro Arbostella va in scena A morte ' e Carnevale | penultimo atto della stagione

Da salernotoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con "A morte 'e Carnevale" al Teatro Arbostella per l'ultimo fine settimana di marzo e per il secondo e terzo di aprile. Il testo teatrale di Raffaele Viviani affronta le tematiche dell'avidità e dell'ipocrisia attraverso dinamiche familiari legate a una questione ereditaria. La trama ruota attorno alla figura di Pasquale Capuozzi, soprannominato Carnevale. Le vicende si sviluppano a partire dalla sua presunta morte, che genera aspettative economiche nel nipote Rafele e nella compagna 'Ntunetta. I due si ritroveranno di fronte a una realtà diversa quando il decesso del protagonista si rivelerà unicamente apparente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

al teatro arbostella va in scena a morte e carnevale penultimo atto della stagione
© Salernotoday.it - Al Teatro Arbostella va in scena "A morte 'e Carnevale": penultimo atto della stagione

Articoli correlati

Teatro Arbostella, in scena la compagnia ‘Gino Esposito’ con “A morte ‘e Carnevale”Tempo di lettura: 2 minutiPenultimo appuntamento per la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella, che si prepara ad accogliere la compagnia...

Al Teatro Arbostella va in scena la commedia degli equivoci: risate con “Mamma mia bella che tarantella”In scena “Mamma mia bella che tarantella”, commedia liberamente ispirata a Il più felice dei tre di Eugène Labiche, autore simbolo del vaudeville...

Tutto quello che riguarda Teatro Arbostella

Temi più discussi: Rassegna venerdì: al Teatro Arbostella la commedia Per mezz'ora 'e sfizio; Pasqua d’Artista – il Tempio di Pomona (Sa) – Venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026; Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 20 al 22 marzo; Catastrofe e Poesia, riflessione critica di Rino Mele, con prologo di Vincenzo Guarracino.

teatro arbostella al teatro arbostella vaTeatro Arbostella, in scena la compagnia Gino Esposito con A morte ‘e CarnevaleStampa Penultimo appuntamento per la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella, che si prepara ad accogliere la compagnia stabile Gino Esposito, eredità artistica del compianto direttore portata a ... salernonotizie.it

Teatro Arbostella, ultimo appuntamento dei Venerdì: in scena Per mezz’ora ’e sfizioSi avvia alla conclusione la rassegna dei Venerdì del Teatro Arbostella, uno degli appuntamenti più seguiti della stagione culturale cittadina. L’ultimo ... zon.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.