Tavernola si ribalta con camion per un problema alla frizione | 67enne fuori pericolo

Nella mattinata del 7 aprile 2026, a Tavernola Bergamasca, in località Foppe, un camion si è ribaltato a causa di un problema alla frizione. A bordo dell’autoarticolato, c’era un uomo di 67 anni, residente nella stessa località. L’incidente ha provocato ferite al conducente, che è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità.

Un incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata del 7 aprile 2026 a Tavernola Bergamasca, in località Foppe, dove un uomo di 67 anni, residente proprio a Tavernola, è rimasto ferito dopo il ribaltamento del camion su cui viaggiava. L’uomo stava percorrendo una salita per rientrare a casa quando, a causa di un problema alla frizione, il veicolo ha iniziato a perdere aderenza, arretrando improvvisamente. La manovra incontrollata ha portato il mezzo a capottarsi in prossimità di un dosso lungo la strada. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Clusone, impegnati negli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Si ribalta con il camioncino per un problema alla frizione: grave 67enne Leggi anche: Incidente choc nel bob: Grantins si ribalta con il bob e viene salvato in ospedale. Ora è fuori pericolo Argomenti più discussi: Si ribalta con il suo furgone, a Tavernola soccorso con l’elicottero; Tavernola Bergamasca, si ribalta nei campi: 67enne portato in ospedale in elisoccorso, è grave. Si ribalta con il suo furgone, a Tavernola soccorso con l’elicotteroStava raggiungendo la sua impresa edile quando si è ribaltato con il suo furgoncino martedì mattina 7 aprile. Un uomo di 67 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso. ecodibergamo.it Tavernola, si ribalta con camion per un problema alla frizione: 67enne fuori pericoloL'incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata del 7 aprile 2026, in località Foppe. L’uomo stava percorrendo una salita per rientrare a casa: è stato trasportato in elicottero all’ospeda ... bergamonews.it Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato. . I.C. Aiello del Sabato Scuola dell’Infanzia di Aiello Plesso di Tavernola Buona Pasqua! Dalla nostra scuola un augurio semplice e sincero di una Pasqua serena, piena di gioia e di piccoli momenti felici Che - facebook.com facebook