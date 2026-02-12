Incidente choc nel bob | Grantins si ribalta con il bob e viene salvato in ospedale Ora è fuori pericolo
Un grave incidente nel bob ha coinvolto l’atleta lettone Renars Grantins durante una gara. Il bob si è ribaltato e lui è stato ricoverato in ospedale con una lussazione alla vertebra cerebrale. Fortunatamente, le ultime notizie dicono che Grantins è fuori pericolo e non rischia più di compromettere la carriera. La sua famiglia e i medici sperano in una ripresa completa.
Lussazione alla vertebra cerebrale. La diagnosi dopo il grave infortunio per l’atleta lettone del bob Renars Grantins era gravissima e il rischio di compromettere la carriera anche. Non sarà così. L’atleta è stato prima trasportato alla medical station vicina allo Sliding Centre, poi trasferito al policlinico olimpico Codivilla e poi all’ospedale di Treviso per sottoporsi a un intervento urgente in neurochirurgia. Nella giornata di ieri è stato dimesso ed è tornato a Cortina dal team lettone che lo attendeva. “È stato trattato in tempo, rischiava di rimanere tetraplegico – ha spiegato Paolo Rosi, il direttore del Suem veneto -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
