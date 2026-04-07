Il CEO di JPMorgan ha inviato una lettera agli azionisti in cui avverte che i tassi di interesse potrebbero aumentare, influenzando la crescita economica. Nella comunicazione, si menziona anche il possibile impatto della guerra in Iran sul settore del credito privato. La lettera evidenzia le sfide legate alle recenti tensioni internazionali e ai cambiamenti nei tassi di interesse.

Il ceo di Jp Morgan, Jamie Dimon, nella lettera annuale agli azionisti lancia un allarme sulle conseguenze della guerra in Iran sul settore del credito privato. Si parla di “sfide significative” dal Medio Oriente all’Ucraina, fino alla Cina, che potrebbero portare a un’inflazione più vischiosa del previsto. In particolare però sono i prezzi del petrolio e delle materie prime a preoccupare, perché possono far crescere l’inflazione e i tassi di interesse. La frenata nella crescita. La guerra in Iran, più di altre “sfide” (per usare il termine di Jamie Dimon), sta impattando sui mercati. Dietro all’instabilità c’è il petrolio, che dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz è salito oltre i 100 dollari al barile (nella giornata del 6 aprile ha toccato i 113 dollari ). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tassi di interesse a rischio rialzo, l’allarme di JPMorgan sulla crescita

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