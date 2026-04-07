Tardelli auspica il rinnovamento per l’Italia | Si sono dimessi tutti? Era doveroso ora persone capaci Serve rivoluzionare ma davvero!

Tardelli ha espresso la sua opinione riguardo alla situazione politica e sportiva italiana, sottolineando la necessità di un rinnovamento. Ha commentato le recenti dimissioni di figure chiave, affermando che erano un passo obbligato e che ora serve una vera rivoluzione. In un’intervista ha anche parlato della mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali e del suo impatto sul calcio italiano, evidenziando l’importanza di un cambiamento profondo.

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