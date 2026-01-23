Si sono dimessi tutti Caos nel Pd terremoto politico

Nel cuore di Cervia, il PD si trova in uno stato di grande incertezza dopo le dimissioni di tutti i suoi membri di vertice. La situazione ha generato un forte fermento politico, con decisioni rapide e comunicazioni ufficiali che segnano un momento di profonda instabilità nel panorama locale. Un terremoto che richiede attenzione e analisi per comprendere le conseguenze di questa crisi interna.

Cervia si è svegliata con un macigno sullo stomaco. In poche ore, i palazzi del potere locale sono diventati il teatro di uno scontro feroce, fatto di decisioni improvvise, lettere protocollate e parole pesantissime. In mezzo, un sindaco, un partito che lo sostiene da anni e un’accusa che ha scosso tutta la città. Quello che sembrava solo l’ennesimo caso di crisi amministrativa si è trasformato in un vero e proprio terremoto politico, capace di far cadere in blocco un intero Comune. Al centro della bufera c’è il primo cittadino, Mattia Missiroli, e una scelta destinata a cambiare tutto: la decisione di tornare indietro sulle proprie dimissioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Si sono dimessi tutti”. Caos nel Pd, quello che succede è assurdo! Terremoto politicoUna crisi politica si è sviluppata nel comune di Cervia, con le dimissioni di tutti i membri della maggioranza che sosteneva il sindaco Mattia Missiroli.

Il mondo arbitrale è nel caos (ed è un caos politico) ma il Napoli sta facendo la stagione che doveva fareIl mondo arbitrale italiano attraversa un periodo di incertezza e tensioni, influenzando l’intera Serie A e oltre.

