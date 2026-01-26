Inaugurata la sede della Proloco Montesilvano aps nel cuore del borgo | spazio a giovani cultura e tradizioni

È stata ufficialmente inaugurata la nuova sede della Proloco Montesilvano APS, situata in piazza Calabresi nel cuore del borgo. Uno spazio dedicato a promuovere giovani, cultura e tradizioni locali, contribuendo alla vita della comunità e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Montesilvano. La struttura intende diventare un punto di riferimento per iniziative culturali e sociali, rafforzando il legame tra cittadini e territorio.

Inaugurata la sede della Proloco Montesilvano asp in piazza Calabresi, al centro del borgo della città adriatica. Una nuova realtà di cui si arricchisce la città che ha un nuovo polo di aggregazione grazie all'impegno dell'associazione nel promuovere cultura e tradizione, ma anche nel voler diventare punto di riferimento per i giovani cui sarà dedicata una giornata settimanale anche grazie alla collaborazione con altre realtà del territorio. "L'apertura di questa sede è un segnale di vitalità straordinario per Montesilvano Colle e per l'intera città - ha detto il sindaco durante la cerimonia -.

