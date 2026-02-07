Maida città | il piccolo borgo calabrese ottiene il riconoscimento per storia cultura e ruolo strategico nel territorio

Maida diventa ufficialmente città. Il piccolo borgo calabrese riceve il riconoscimento per la sua storia, il cultura e la posizione strategica nel territorio. Ora il Comune si prepara a valorizzare ancora di più il suo patrimonio e il suo ruolo nella regione.

Il piccolo comune calabrese di Maida ha ufficialmente ottenuto il titolo di città, un riconoscimento che celebra la sua storia, il suo patrimonio culturale e il suo ruolo strategico nel territorio regionale. La cerimonia di consegna del provvedimento presidenziale si è svolta oggi, 7 febbraio 2026, presso la Prefettura, alla presenza del Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, del Sindaco Salvatore Paone, degli assessori e consiglieri comunali, oltre ai vertici delle forze dell’ordine provinciali – Questore Giuseppe Linares e rappresentanti di Carabinieri e Guardia di Finanza. Un momento di grande orgoglio per i poco più di 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Maida Città

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maida Città

