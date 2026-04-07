Tanta Italia a Montecarlo con Sinner Berrettini e Darderi Debutto anche per Alcaraz

La terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo ha visto la partecipazione di diversi tennisti italiani, tra cui Sinner, Berrettini e Darderi, che hanno preso parte alle proprie gare. È stato anche il giorno del debutto per Alcaraz, che ha iniziato la sua avventura nel torneo. La presenza di più giocatori italiani conferma la forte rappresentanza del nostro paese in questa fase della competizione.

La terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo ribadisce un concetto: è ancora Grand’Italia di scena sui campi del terzo torneo di categoria dell’anno. E l’ordine di gioco di oggi, forse per caso o forse no, ribadisce il concetto: saranno soprattutto una mattina e un primo pomeriggio tutti da vivere. Si chiudono i primi turni, ma entra in scena anche qualche secondo turno. Si comincerà con Matteo Berrettini, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut. Un confronto che per certi versi è un classico, ma che non si verificava da cinque anni. Nel frattempo è accaduto di tutto: il romano ha vissuto qualsiasi cosa, dalla finale di Wimbledon agli infortuni e poi alle continue risalite, mentre lo spagnolo è semplicemente diventato lontano parente di quello che era riuscito ad arrivare fino alla top ten. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tanta Italia a Montecarlo con Sinner, Berrettini e Darderi. Debutto anche per Alcaraz Tennis: Alcaraz ko a Miami, assist a Sinner per la rimonta nel ranking. Fuori anche BerrettiniCarlos Alcaraz è stato eliminato al terzo turno del Masters 100 di Miami, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi... Darderi: 21° al mondo, allenamenti con Sinner & Alcaraz, e un sognoLuciano Darderi, il promettente tennista italo-argentino, sta vivendo un momento magico della sua carriera. Argomenti più discussi: Come essere a casa Italia; Sinner/Bergs, esordio contro Machac/Ruud: in campo domenica alle 11; Pasqua tra guerra, rincari e voglia di partire. Italia e l’Est Europa che non t’aspetti le mete top; SportMediaset: Turchia, Montella: C'è tanta pressione, ma vogliamo il Mondiale Video. Una Pasquetta così è davvero tanta roba Grigliata pronta!! E voi cosa farete oggi #dolomiti #italia #valdefasha #trentino #valdifassa #fassatal #moenalovers #moenalafatadelledolomiti #unescoworldheritage #dolomites #unesco #italy #visitmoena #mo - facebook.com facebook Svelato il tabellone del doppio a #Montecarlo: c'è tanta Italia oltre a #Sinner x.com