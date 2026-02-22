Darderi | 21° al mondo allenamenti con Sinner & Alcaraz e un sogno

Luciano Darderi, al 21° posto del ranking mondiale, si allena con Sinner e Alcaraz per migliorare il suo gioco. La sua scelta di rappresentare l’Italia nella Coppa Davis nasce dalla volontà di crescere e competere ai massimi livelli. Nel frattempo, si prepara per le prossime sfide, dedicando molte ore agli allenamenti. La sua determinazione si nota anche nel coinvolgimento con i colleghi di circuito, sperando di raggiungere nuovi traguardi.

Luciano Darderi, giovane promessa del tennis mondiale, rivela di allenarsi regolarmente con alcuni dei più forti giocatori del circuito, tra cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sottolineando al contempo la necessità di valorizzare i tornei sudamericani e riflettendo sulla sua scelta di rappresentare l’Italia nella Coppa Davis. Il tennista italo-argentino, attualmente numero 21 al mondo, si appresta ad affrontare nuove sfide nel circuito internazionale, con l’obiettivo di continuare a migliorare e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Il talento emergente ha espresso il suo desiderio di crescere tennisticamente confrontandosi con i campioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Jannik Sinner riparte da Montecarlo: allenamenti, sfida con Alcaraz e obiettivo Australian Open 2025Jannik Sinner riprende l’attività tennistica a Montecarlo, dedicandosi all’allenamento e alla preparazione in vista degli obiettivi futuri, tra cui l’Australian Open 2025.

Darderi, ritorno alle radici a Buenos Aires: vittoria al debutto e sogno Sinner tra grigliate e cavalli.Luciano Darderi torna a giocare a Buenos Aires, dove ha vinto il suo primo match e ha rivissuto le sue origini argentine.

