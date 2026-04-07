Tangenziale Nord Il cantiere corre | Apertura a giugno

I lavori sulla Tangenziale Nord stanno procedendo rapidamente e sono ormai prossimi a concludersi. La realizzazione del tratto, che collegherà Cesano Maderno alla Nazionale dei Giovi, si sta avvicinando all'apertura prevista per giugno. Questa nuova infrastruttura mira a migliorare la circolazione locale e a diminuire il traffico nel centro della città. I cantieri sono in fase avanzata e le operazioni continuano senza sosta.

I lavori per la Tangenziale Nord stanno avanzando con ritmo sostenuto e si avvicinano a una fase decisiva, destinata a trasformare la circolazione a Cesano Maderno e a ridurre in modo significativo il traffico che oggi grava sul centro, portandolo direttamente sulla Nazionaledei Giovi. Lo conferma il sindaco Gianpiero Bocca, che due settimane fa ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso. L’opera è particolarmente attesa dalla città. Una vecchia idea di difficile attuazione, non solo perché la burocrazia si complica quando sono coinvolti due Comuni (la strada è in condivisione con Seveso), ma anche perché la realizzazione del sottopasso è stata ostacolata dalla presenza dei sottoservizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tangenziale Nord. Il cantiere corre: "Apertura a giugno" Tangenziale Nord-Est, sopralluogo sul cantiere: "Al lavoro per reperire ulteriori finanziamenti"Sopralluogo congiunto di Regione Toscana e Provincia di Pisa, nella mattinata di mercoledì 25 marzo, sul cantiere della Tangenziale Nord Est. Polo dell’Emergenza al Santa Croce. Baldelli corre: "A giugno il collaudo"di Anna Marchetti In "piena attività il cantiere del nuovo polo dell’emergenza-urgenza del Santa Croce che, nel rispetto dei tempi dettati dai fondi... Temi più discussi: Tangenziale Nord. Il cantiere corre: Apertura a giugno; Preziosa scoperta archeologica a Cavazzoli: una Terramara in tangenziale. VIDEO; Dagli scavi della tangenziale nord emergono necropoli romana, sito etrusco e terramare; Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri. Preziosa scoperta archeologica a Cavazzoli: una Terramara in tangenziale. VIDEOREGGIO EMILIA – È l’opera più attesa da decenni per la mobilità reggiana: il prolungamento della Tangenziale Nord fino a Corte Tegge. Un tracciato vitale per liberare la via Emilia dal traffico pesant ... reggionline.com Tangenziale Nord e sottopasso, sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno: fine lavori ad aprile 2026Cesano Maderno (Monza Brianza), 10 ottobre 2025 – Tangenziale Nord e nuovo sottopasso: il cantiere procede spedito, ma la fine lavori slitta ad aprile per le difficoltà trovate nelle reti dei ... ilgiorno.it È un vero e proprio tesoretto quello emerso durante i lavori di Anas per costruire il prolungamento della tangenziale nord, in zona ovest - facebook.com facebook