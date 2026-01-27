Il Polo dell’Emergenza al Santa Croce è in fase di completamento, con il collaudo previsto per giugno. Il cantiere, avviato con i fondi PNRR, si avvicina alla conclusione entro i tempi stabiliti, garantendo un miglioramento nelle strutture di emergenza-urgenza della zona. Un passo importante per rafforzare i servizi sanitari e rispondere alle esigenze della comunità locale.

di Anna Marchetti In "piena attività il cantiere del nuovo polo dell’emergenza-urgenza del Santa Croce che, nel rispetto dei tempi dettati dai fondi Pnrr, sarà terminato entro giugno di quest’anno". E’ ottimista l’assessore regionale all’ edilizia sanitaria Francesco Baldelli, ieri mattina di nuovo a Fano per verificare di persona l’andamento dei lavori. "Siamo in linea con il cronoprogramma – ha assicurato – se non ci saranno imprevisti, come mi auguro, entro giugno si procederà al collaudo statico degli edifici. Tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2027 potremmo consegnare la struttura completata anche al suo interno, dove troveranno spazio il pronto soccorso, 4 camere operatorie che rispondono ai nuovi standard richiesti, Utic (terapia intensiva cardiologica), medicina d’urgenza, posti letto di terapia intensiva e semintensiva e diagnostica dedicata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polo dell’Emergenza al Santa Croce. Baldelli corre: "A giugno il collaudo"

Martedì 16 dicembre 2025, il Santa Croce a Fano ha ospitato un sopralluogo per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori della nuova palazzina emergenza-urgenza.

L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha annunciato che entro giugno sarà completato l'ultimo tratto della strada statale 76 "della Val d'Esino", collegando Ancona e Perugia.

