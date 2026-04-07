Tamponamento tra due auto sull' A2 del Mediterraneo | donna in ospedale

Un tamponamento tra due veicoli si è verificato sull'autostrada A2 del Mediterraneo, vicino all'uscita di San Mango Piemonte, in direzione Salerno. Una donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale per controlli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i mezzi di soccorso. La circolazione è rimasta rallentata per alcune ore a causa delle operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

Un incidente stradale si è verificato lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dell’uscita di San Mango Piemonte, in direzione Salerno. Secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 66 anni, prontamente soccorsa dai sanitari giunti sul posto. La donna, risultata policontusa, è stata trasportata dai sanitari della Vopi per ulteriori accertamenti presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Le sue condizioni, al momento, non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto tutti gli esami necessari per valutare eventuali traumi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti nel tratto interessato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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