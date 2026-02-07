Fi-Pi-Li tamponamento tra auto e furgone all' altezza di Vicarello | tre feriti

Questa mattina alle otto, sulla Fi-Pi-Li vicino a Vicarello, un incidente ha coinvolto una Ford Puma e un furgone. L’impatto ha causato lievi feriti a tre persone, che sono state soccorse sul posto. La strada è rimasta bloccata per qualche ora mentre i vigili del fuoco e le forze dell’ordine gestivano la scena. Per ora, si sa solo che nessuno è in pericolo di vita.

Incidente stradale sulla Fi-Pi-Li, all'altezza di Vicarello, dove si è verificato un tamponamento tra una Ford Puma e un furgone intorno alle 8.30 di oggi, sabato 7 febbraio. Sul posto i volontari della Svs Nord e della Misericordia di Cenaia che si sono presi cura di tre le persone portate poi.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Fi Pi Li Tamponamento Incidente A14, tamponamento tra furgone e auto: 4 feriti, gravissimo un bimbo di 2 mesi Nella serata di ieri sull'A14, un tamponamento tra un furgone e un'auto a Poggio Grande, Castel San Pietro Terme, ha causato quattro feriti, tra cui un neonato di due mesi in condizioni gravissime. Incidente in A14, tamponamento tra furgone e auto: 4 feriti, gravissimo un bimbo di 2 mesi Nella serata di ieri sull'A14 in provincia di Bologna, si è verificato un tamponamento tra un furgone e un'auto, con quattro persone rimaste ferite. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fi Pi Li Tamponamento Argomenti discussi: Fi-Pi-Li, maxi-tamponamento a Firenze: incidente fra sette macchine; Incidente tra tre mezzi pesanti, deceduto un uomo; Maxi tamponamento a catena sulla Fi-Pi-Li; FI-PI-LI, maxi tamponamento tra sette auto: tre persone estratte dai Vigili del Fuoco. FI-PI-LI, maxi tamponamento tra sette auto: tre persone estratte dai Vigili del FuocoIntorno alle ore 20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti all'altezza dello svincolo del Viadotto dell'Indiano della FI-PI-LI, per un incidente stradale dove sono rimaste coinvolte in un tamponamento a ... 055firenze.it Tamponamento tra 7 veicoli in Fi-Pi-Li, allo svincolo del viadotto dell’IndianoCoinvolte in un tamponamento a catena 7 auto. Tre persone estratte dai vigili del fuoco e affidate al personale sanitario ... gonews.it Il tamponamento attorno alle 7 di mattina di sabato 7 febbraio fra Lavoria e Vicarello in direzione mare facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.