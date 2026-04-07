Taglio costi carburante agricolo Parisi Lega | Dal Governo risposta determinante per salvare annata

Un rappresentante della Lega ha commentato l’estensione del credito d’imposta del 20% sui costi del gasolio alle aziende agricole, un provvedimento che prima riguardava solo il pesca. La misura mira a ridurre i costi per il settore agricolo e rappresenta una risposta considerata decisiva dal portavoce per aiutare le aziende a fronteggiare le spese di carburante. La proposta ha suscitato attenzione tra gli operatori del comparto, che aspettano sviluppi dal governo.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’estensione alle aziende agricole del credito d’imposta del 20% sui costi del gasolio, inizialmente previsto solo per la pesca, è la risposta concreta fondamentale per il comparto nazionale e ovviamente per quello sannita”. Così Domenico Parisi, Commissario Provinciale della Lega Benevento, nel commentare con comprensibile favore il decreto taglia-accise approvato lo scorso Venerdì 3 Aprile dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento mette in campo, nel dettaglio, una copertura di 30 milioni di euro per contrastare un plus di costi. Secondo i dati Coldiretti, dopo lo scoppio della nuova crisi bellica, il prezzo del gasolio agricolo è passato da 0,85 eurolitro a circa 1,45litro, un peso insostenibile che si somma alla fiammata dei costi energetici e all’impennata dei prezzi dei fertilizzanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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«Dal Governo segnali importanti: le imprese hanno bisogno di regole certe». La nostra posizione espressa oggi al @mimit_gov nell'incontro sul Piano Transizione 5.0 con i ministri @adolfo_urso e @TommasoFoti e il viceministro Leo @ItaCooperativa x.com