Il governo ha approvato il decreto carburanti, che entra in vigore oggi, giovedì 19 marzo, e il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La Lega Toscana ha commentato sottolineando come l'impegno di Salvini sia stato determinante per raggiungere questo risultato. La misura prevede un taglio alle accise sui carburanti, con effetti immediati sui prezzi alla pompa.

Decreto carburanti varato da CdM guidato dalla premier Giorgia Meloni al via da oggi, giovedì 19 marzo, testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Provvedimento che per un periodo di 20 giorni a partire dal 19 marzo introduce un taglio del prezzo di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il GPL. Nella foto, Andrea Crippa, deputato, commissario Lega Salvini Toscana (Foto Ufficio stampa Lega Salvini) C’è l’intervento del deputato Andrea Crippa, commissario Lega Toscana: “Un ringraziamento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini per l’impegno determinante che ha reso possibile questo risultato che porterà benefici, ovviamente anche in Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Taglio accise al via, Lega Toscana: “Impegno determinante di Salvini ha reso possibile questo risultato”

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