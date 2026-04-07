Tadej Poga?ar si lancia verso la Roubaix | Motivato sereno e pronto Sul vincere tutte le monumento in un anno…

Tadej Pogacar si prepara ad affrontare la Parigi-Roubaix, manifestando entusiasmo e determinazione. In un'intervista ha dichiarato di essere motivato, sereno e pronto per questa sfida. Tra i suoi obiettivi c'è anche quello di conquistare tutte le principali classiche in un singolo anno, un'impresa che potrebbe segnare un nuovo record nel ciclismo. La corsa si svolgerà nelle prossime settimane, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Tadej Poga?ar riuscirà a scrivere una ennesima ed incredibile pagina della storia del ciclismo? Il fuoriclasse sloveno, dopo i successi nella Milano-Sanremo e nel Giro delle Fiandre di ieri, riuscirà a mettere nel suo palmares (già decisamente sontuoso) anche la Parigi-Roubaix? L’unica Classica monumento che manca al “cannibale” di questa epoca. L’unico ciclista in grado di mettere in discussione lo status di “migliore di sempre” del leggendario Eddy Merckx. Riuscirà, quindi, nel suo intento Tadej Poga?ar? Il faro della UAE Team Emirates XRG non ha mancato un colpo in questo avvio di annata (non dimentichiamo anche la Strade Bianche) e non vuole fermarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Poga?ar si lancia verso la Roubaix: “Motivato, sereno e pronto. Sul vincere tutte le monumento in un anno…” Leggi anche: Tadej Pogacar prosegue nella ‘missione impossibile’: Parigi-Roubaix scoglio principale per vincere le 5 Monumento nello stesso anno Tadej Pogacar può vincere le 5 Monumento in un anno? Roubaix il vero ostacolo: chi può impensierirloStoria, epicità, rivalità, record sono sempre state alla base del grande ciclismo, uno degli sport più impregnati di un certo alone di eccezionalità... Temi più discussi: Pogacar: Rivincere è più bello di vincere. Il mio segreto? Mettermi nuove sfide; Tadej Pogacar è la Terza guerra mondiale; Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle Fiandre; LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Tadej Pogacar sgretola la concorrenza e realizza il tris, Van der Poel ultimo ad arrendersi. Tadej Poga?ar si lancia verso la Roubaix: Motivato, sereno e pronto. Sul vincere tutte le monumento in un anno…Tadej Poga?ar riuscirà a scrivere una ennesima ed incredibile pagina della storia del ciclismo? Il fuoriclasse sloveno, dopo i successi nella ... oasport.it Il paradosso Poga?arTadej Poga?ar domina Milano-Sanremo e Fiandre 2026: spettacolo o prevedibilità? Analisi del Ciclismo moderno tra attacchi da lontano e nuove dinamiche di gara. 4actionsport.it Come nel 2023 quando Tadej Pogacar ha vinto il suo primo Giro delle Fiandre, Mathieu van der Poel si è classificato secondo alle spalle dello sloveno. - facebook.com facebook