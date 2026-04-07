Durante la trasmissione Pressing, Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha commentato la partita tra Napoli e Milan, vinta dagli avversari. Ha dichiarato che il Milan ha mostrato insoddisfacenti progressi e non è riuscito a migliorare abbastanza nel corso della stagione. Le sue parole sono arrivate in un momento in cui si discute delle performance delle due squadre in campionato.

Ospite negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha voluto spendere alcune parole su Napoli-Milan, match vinto dagli azzurri di Conte grazie al gol di Politano all'80esimo minuto di Gioco. l'ex bianconero ha voluto commentare la prestazione dei rossoneri, dicendo che il Milan dovrebbe osare di più. Inoltre, Tacchianardi si è voluto soffermare sulla figura di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il primo tempo è stato noioso, poi nella ripresa il Napoli ha messo più intensità, mentre il Milan ha fatto troppo poco. E' una squadra che non riesce a salire di livello. Gioca con un blocco basso e poi riparte in contropiede, ma il Milan dovrebbe osare di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tacchinardi: “Il Milan ha fatto troppo poco, non riesce a salire di livello”

L'Inter ha fatto troppo pocoUna volta finita la partita, però, il più grande rammarico di Chivu è quello che i suoi calciatori non siano riusciti a sbloccare la partita.

Condò: “Volata tra squadre stanche. Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire perché …”Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato Lazio-Milan, partita della 29^ giornata...

Temi più discussi: Pressing: Tacchinardi: Futuro Spalletti? Adesso pensa solo alla qualificazione in Champions Video; Tacchinardi ricorda la sua Juve e fa un paragone: Oggi manca cattiveria, devono essere antipatici!; Pressing: Tacchinardi: Inter, stai attenta per lo scudetto: Conte è 'scomodo' Video; SportMediaset: La Juve di Tacchinardi Video.

Napoli Milan, Tacchinardi a Pressing: «Rossoneri hanno fatto poco, azzurri più intensi! La sensazione è che…»Napoli Milan, Tacchinardi a Pressing: «Rossoneri hanno fatto poco, azzurri più intensi! La sensazione è che…». Segui le ultimissime Napoli Milan, terminata per 1-0 in favore dei padroni di casa, ha sa ... milannews24.com

Tacchinardi non ha dubbi sul Milan: Se Modric non gira, questa squadra non giraPresente negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi ha parlato così del successo del Napoli contro il Milan: Il primo tempo è stato noioso, poi nella ripresa il Napoli ha msso più intensità, mentre ... msn.com

Milan ko a Napoli, Tacchinardi: "E' una squadra che non riesce a salire di livello" x.com

SportMediaset. . Antonio Conte è diventato il re del Corto Muso! E Tacchinardi anima il siparietto a Pressing… #SportMediaset #mediaset #pressing - facebook.com facebook