L' Inter ha fatto troppo poco

C’è una piccola contraddizione significativa in quello che Christian Chivu ha detto prima della partita di ritorno con il Bodo e come ha commentato poi la sconfitta in casa per 1-2 (la quinta nelle ultime sei partite di Champions League giocate). Il giorno prima, Chivu diceva che l’Inter avrebbe dovuto avere pazienza, giocando «senza perdere equilibrio e fiducia», perché la partita sarebbe durata «100 minuti, magari anche 120 più i rigori» e quindi l’Inter non doveva avere «la disperazione di fare subito gol». Una volta finita la partita, però, il più grande rammarico di Chivu è quello che i suoi calciatori non siano riusciti a sbloccare la partita. Ha sottolineato l’organizzazione e la compattezza del 4-4-2 difensivo del Bodo, parlando di «undici o dieci giocatori dietro la linea della palla», e la maggiore energia nel secondo tempo, superiore a quella a disposizione dell’Inter. «Probabilmente se fossimo riusciti a sbloccarla qualche energia in più l’avremmo trovata». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Udinese-Inter 0:1 | Zero tiri in porta per i bianconeri, troppo poco per dare fastidioNell’incontro tra Udinese e Inter, i bianconeri non hanno mai impegnato seriamente la porta avversaria, con zero tiri in porta.

Cuesta dopo Parma Inter: «Siamo arrivati poco nell’area avversaria. Nel primo tempo troppo bassi. Inter? Super aggressivi. Il calcio è un gioco di errori»Dopo la partita tra Parma e Inter, Cuesta ha commentato l’andamento del match, evidenziando come i suoi abbiano avuto difficoltà a entrare nell’area avversaria e siano stati troppo bassi nel primo tempo.

