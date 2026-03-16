Condò | Volata tra squadre stanche Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire perché …

Durante la partita tra Lazio e Milan, terminata 1-0, si sono affrontate due squadre visibilmente stanche, che hanno dato vita a una volata intensa e combattuta. La gara si è svolta ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma, con il Milan che ha mostrato difficoltà nel salire di livello, secondo quanto commentato dal giornalista sportivo nel suo editoriale.

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' e terminata 1-0 per i padroni di casa in virtù del gol di Gustav Isaksen al 26'. Ecco cosa ha scritto Condò. "Il Milan ha mancato il colpo. Il pari dell’Inter gli aveva aperto una finestra per risalire a - 5 ma la Lazio, in versione deluxe per il ritorno dei tifosi allo stadio, l’ha richiusa sbattendola: gol di Isaksen seguito da un’efficace resistenza alla disordinata pressione rossonera. Il Milan passa dalla chance del -5 alla realtà del - 8. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Condò: “Volata tra squadre stanche. Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire perché …” Articoli correlati Mutui, perché la guerra in Iran non ha fatto salire i tassi e come potrebbero cambiareL’escalation della guerra in Iran e le tensioni sui mercati energetici hanno riacceso il timore di possibili rincari per i finanziamenti... UAE Tour 2026, Milan l'ha fatto di nuovo: vince la tappa in volata! Gli highlightsGrande momento per Jonathan Milan, che continua a fare bene nello UAE Tour: l’azzurro ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva, imponendosi...