Cellulare ai bambini | Le 5 regole più una per evitare la dipendenza digitale

Da quando i bambini ricevono il primo cellulare, spesso a 10 anni per la Prima Comunione, si sono aperti nuovi problemi. Le famiglie cercano di trovare il modo di proteggere i più piccoli dalla dipendenza digitale, ma non è facile. Sono nate cinque regole, più una, per aiutare a mantenere un equilibrio tra tecnologia e vita reale. Tanti genitori sono preoccupati e cercano consigli pratici per evitare che il cellulare diventi un'ombra nella vita dei loro figli.

Si inizia prestissimo, spesso a 10 anni con il regalo per la Prima Comunione. Un dono – il cellulare – apparentemente innocuo per “non escludere il bambino dal gruppo degli amichetti”. E così arrivano le prime chat, i giochi online, i video scambiati per ridere e quelli inappropriati rispetto all’età inviati per capire o per stupire. E pian piano, senza rumore, il mondo del bambino si sposta dietro lo schermo. Sempre di più, per più ore al giorno, con meno contatti concreti. Il risultato è un incremento dei disturbi comportamentali e psichici che si manifestano soprattutto sotto forma di dipendenza, isolamento e depressione. 🔗 Leggi su Agi.it

La società cinese ByteDance, madre di TikTok, ha pattuito con gli accusatori negli Stati Uniti.

Il dibattito sull’uso dei cellulari nelle scuole italiane rimane acceso.

Argomenti discussi: Bambini e smartphone: come comportarsi; A 10 anni è un malato digitale: Leonardo diventava una furia se gli negavo un acquisto online; Giovani e tecnologia, il primo smartphone alla fine delle elementari. A Trento l’incontro con gli esperti; Dallo smartphone a due anni ai metal detector a scuola: Pennac spiega il legame tra solitudine digitale e aggressività.

Paesi Bassi, cellulari e social ai figli? Governo lo sconsiglia per bambini e ragazzi sotto i 15 anni per motivi di saluteLe linee guida pubblicate dal ministero dalla Salute olandese citano attacchi di panico e depressione tra le conseguenze dell'abuso degli schermi e delle reti sociali. Si distingue però tra ... it.euronews.com

Bambini e digital detox: la lunga estate connessaSenza più i limiti imposti a scuola (da settembre, dopo primaria e secondaria di primo grado, anche in quella di secondo grado sarà vietato il cellulare in classe), l’estate per bambini e adolescenti ... iodonna.it

‘NUOVE CONSAPEVOLEZZE’: MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO L’INCONTRO “CELLULARE BAMBINI E ADOLESCENTI: E ORA COSA COSA FACCIAMO”. Comune di Capannori: Domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 21, nella sala del consiglio comunale è i - facebook.com facebook