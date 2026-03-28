I bambini felici sono i bambini che hanno imparato ad attendere | la riflessione di Luigi Gallimberti e il marshmallow test

Un esperto ha condiviso una riflessione su Instagram riguardo alla felicità dei bambini di oggi, osservando che, pur avendo accesso a molte cose, non necessariamente sono più felici. La discussione si concentra sul legame tra capacità di attendere e benessere emotivo, richiamando anche il famoso “marshmallow test”, un esperimento che misura la pazienza dei bambini e le loro risposte a stimoli di attesa.