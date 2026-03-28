I bambini felici sono i bambini che hanno imparato ad attendere | la riflessione di Luigi Gallimberti e il marshmallow test

Da orizzontescuola.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto ha condiviso una riflessione su Instagram riguardo alla felicità dei bambini di oggi, osservando che, pur avendo accesso a molte cose, non necessariamente sono più felici. La discussione si concentra sul legame tra capacità di attendere e benessere emotivo, richiamando anche il famoso “marshmallow test”, un esperimento che misura la pazienza dei bambini e le loro risposte a stimoli di attesa.

“ I bambini di oggi hanno tutto, ma sono davvero più felici? ”. È la domanda da cui parte la riflessione di Luigi Gallimberti in un reel pubblicato su Instagram, affrontando un tema sempre più discusso: il rapporto tra benessere materiale e felicità nelle nuove generazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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