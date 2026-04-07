T-Mobile sfida i giganti | risparmio fino a 117$ e streaming incluso

T-Mobile ha annunciato una nuova promozione rivolta ai clienti di Verizon e AT&T, proponendo risparmi fino a 117 dollari sui piani tariffari. L'azienda include anche servizi di streaming senza costi aggiuntivi per chi decide di passare ai suoi servizi. Questa iniziativa mira a incrementare la propria base di clienti facendo leva su offerte più competitive rispetto ai principali concorrenti nel settore.

T-Mobile lancia un’offensiva sui prezzi per attrarre i clienti di Verizon e AT&T, offrendo un risparmio che può toccare il 20% decide di cambiare operatore. L’opportunità arriva proprio con l’inizio della primavera, periodo ideale per dare una ripulita ai costi fissi e rivedere i propri contratti telefonici. Chi migra verso T-Mobile può abbattere le spese mensili in modo significativo, con un vantaggio economico che, a seconda del pacchetto scelto, arriva a 117 dollari in meno ogni mese rispetto ai due principali concorrenti. Un arsenale di vantaggi oltre il prezzo. Il risparmio economico non è l’unico punto di forza dei nuovi piani. L’operatore ha strutturato delle offerte estremamente ricche, includendo all’interno dei pacchetti l’accesso a servizi di streaming popolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - T-Mobile sfida i giganti: risparmio fino a 117$ e streaming incluso Leggi anche: Le Superchicche tornano in streaming: incluso l’episodio “proibito” da Cartoon Network Smog, è bollino Rosso: proseguono le misure emergenziali fino al 2 marzo inclusoA seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, proseguono fino a lunedì 2 marzo...