Smog è bollino Rosso | proseguono le misure emergenziali fino al 2 marzo incluso
Le autorità hanno annunciato che le misure emergenziali contro lo smog resteranno in vigore fino al 2 marzo, a causa delle previsioni di Arpae che indicano il rischio di sforamenti dei limiti giornalieri del PM10. In particolare, si continuerà a vietare l’uso di veicoli diesel Euro 5. La decisione riguarda le restrizioni applicate in tutta l’area interessata dall’emergenza.
A seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, proseguono fino a lunedì 2 marzo compreso le misure emergenziali con lo stop ai diesel Euro 5. Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, in base alle misure. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
