Le Superchicche tornano in streaming con tutte e tre le protagoniste. A partire da marzo, i fan possono r riguardare le avventure delle tre bambine, incluso l’episodio considerato “proibito” da Cartoon Network. La serie è disponibile su piattaforme di streaming, consentendo di rivedere le storie originali in modo facile e immediato. L’episodio “proibito” è ora accessibile al pubblico.

Le mitiche Superchicche hanno trovato una nuova casa. A partire da marzo, Lolly, Molly e Dolly sono approdate su una nuova piattaforma streaming (Tubi, negli Stati Uniti), portando con sé una sorpresa incredibile per i fan di lunga data: l’episodio che Cartoon Network aveva bandito poco dopo la sua prima messa in onda. Nonostante il franchise abbia vissuto alti e bassi negli ultimi anni — tra reboot poco fortunati e progetti live-action naufragati — questo ritorno rappresenta la versione più completa mai pubblicata della serie originale creata da Craig McCracken. “See Me, Feel Me, Gnomey”: Il mistero dell’episodio censurato. L’aspetto che sta facendo più discutere i fan è la presenza di “See Me, Feel Me, Gnomey”, un episodio della quinta stagione che per anni è stato un vero e proprio “sacro graal” per i collezionisti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Le Superchicche tornano in streaming: incluso l’episodio “proibito” da Cartoon Network

