È deceduto all'età di 63 anni Borislav Mihailov, noto per il suo ruolo di eroe della Bulgaria durante i Mondiali negli Stati Uniti nel 1994. Durante la partita dei quarti di finale contro il Messico, Mihailov ha parato due calci di rigore, contribuendo alla qualificazione della nazionale bulgara. La notizia ha suscitato commozione tra gli appassionati di calcio e tra ex compagni di squadra.

L’ex capitano della nazionale di calcio della Bulgaria ed ex presidente della federcalcio bulgara, Borislav Mihailov, è morto all’età di 63 anni. Il grande portiere si trovava in gravi condizioni dalla fine dello scorso anno, dopo aver subito un ictus, e non è più riuscito a riprendersi, nonostante le cure della famiglia e del personale medico. Mihailov era una delle figure più emblematiche della nazionale, per la quale ha giocato 102 partite. E' stato uno dei protagonisti della generazione che ha impressionato al Mondiale negli Stati Uniti del 1994. Nei quarti di finale contro il Messico è diventato un eroe, parando due calci di rigore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morto a 63 anni Borislav Mihailov, eroe della Bulgaria a Usa '94. Il dolore di Stoichkov

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