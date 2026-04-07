Svolta fatale a Rossano Veneto | muore motociclista di 67 anni

A Rossano Veneto, nel pomeriggio di Pasquetta, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un altro veicolo. Un uomo di 67 anni, residente a Castelfranco Veneto, è deceduto a seguito dello scontro avvenuto lungo via San Lorenzo, tra Rossano Veneto e Cassola. La dinamica esatta dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Diego Comacchio, residente di Castelfranco Veneto, ha perso la vita nel pomeriggio di Pasquetta a causa di uno scontro stradale avvenuto lungo via San Lorenzo, tra Rossano Veneto e Cassola. L’impatto è avvenuto intorno alle 16.30. La vittima, un uomo di 67 anni, guidava una nuova Ducati Multistrada rossa approfittando del clima favorevole della giornata festiva. La dinamica riguarda una manovra di svolta verso un parcheggio compiuta da una donna di cinquant’anni che abita nella zona. L’automobilista non avrebbe concesso la precedenza al motociclista, provocando la collisione e la caduta violenta dell’uomo. Il profilo di un professionista e la passione per le due ruote. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svolta fatale a Rossano Veneto: muore motociclista di 67 anni Incidente mortale a Varcaturo: muore motociclista di 31 anniIncidente stradale mortale a Varcaturo, Giugliano in Campania: 31enne in moto si scontra con un’auto in via Ripuaria. Tragico incidente a Cantù: muore motociclista di 57 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro violento tra auto e moto Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 26 marzo a Cantù, lungo via... Argomenti più discussi: Tragedia a Rossano Veneto: Diego Comacchio muore in un incidente stradale; Incidente in moto a Rossano Veneto, muore trevigiano di 67 anni; Tragico scontro auto-moto, morto un centauro. Pasquetta tragica: due morti in due diversi incidenti stradali a Rossano Veneto e a CeggiaA perdere la vita un centauro 67enne di Castelfranco Veneto e, nel Veneziano, un automobilista il cui mezzo si è capovolto dopo l'impatto ... rainews.it ROSSANO VENETO (VI). SCHIANTO TRA AUTO E MOTO, MORTO UN SESSANTENNE L’incidente oggi alle 17 in via San Lorenzo a Rossano Veneto (VI). Morto un uomo di 67 anni. La vittima numero 39 in Veneto da inizio anno. Secondo le prime ricostruzio - facebook.com facebook