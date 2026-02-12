Incidente mortale a Varcaturo | muore motociclista di 31 anni

Un giovane di 31 anni ha perso la vita questa mattina a Varcaturo, in provincia di Napoli. La vittima era in moto quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con un’auto in via Ripuaria. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al motociclista, che è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico mentre si svolgono i rilievi delle forze dell’ordine.

Incidente stradale mortale a Varcaturo, Giugliano in Campania: 31enne in moto si scontra con un’auto in via Ripuaria. Indagini dei Carabinieri in corso. Tragedia nella serata di ieri a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, nell’hinterland a nord di Napoli. Un motociclista di 31 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Ripuaria. L’impatto si è verificato poco prima delle 20, all’altezza del civico 341. Secondo quanto emerso, per cause ancora in fase di accertamento, il 31enne – in sella alla propria Ducati Monster – si è scontrato con un’automobile sulla quale viaggiava una coppia. 🔗 Leggi su 2anews.it

