Da oggi, la ripartizione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico si baserà sui biglietti venduti. Le aziende coinvolte riceveranno una quota proporzionale ai ticket emessi, determinando così una nuova modalità di distribuzione delle entrate. Questa decisione riguarda principalmente le modalità di suddivisione dei ricavi derivanti dalle vendite, influenzando i flussi di denaro tra gli operatori del settore. La questione solleva attenzione sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza del processo.

Come verranno divisi i soldi dei biglietti tra le aziende di trasporto? È questa la domanda a cui risponde l’ultima parte del regolamento “ Unico Umbria ”, quella più tecnica ma fondamentale per capire come funzionerà davvero il nuovo sistema di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi e che prevede l’aumento del costo del biglietto. Il principio di base è semplice: i ricavi non vengono più spartiti in modo approssimativo, ma in base all’utilizzo reale dei servizi. In altre parole, contano le validazioni dei biglietti: ogni volta che un passeggero timbra, si registra chi ha effettivamente erogato il servizio. Il meccanismo si chiama “ clearing ” ed è articolato su più livelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta del trasporto pubblico. Così verranno ripartiti i ricavi. A contare saranno i biglietti

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