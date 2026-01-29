Nel 2025, il Governo ha destinato 136,5 miliardi di euro al Servizio sanitario nazionale. A questi si aggiungono altri 7 miliardi previsti dalla legge di bilancio 2026, portando la cifra totale a 143 miliardi. L’obiettivo è rafforzare il sistema sanitario e affrontare le sfide future.

Sono pari a 136,5 miliardi di euro le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale (Ssn) per il 2025, a cui si aggiungono gli ulteriori 7 miliardi previsti dalla legge di bilancio 2026, per 143 miliardi di euro complessivi. “Si interrompe l’epoca dell’austerità e del definanziamento del Fondo sanitario e si apre una stagione di investimenti della sanità pubblica”, ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Coadiuvato dal sottosegretario con delega al Cipess Alessandro Morelli, Gemmato ha presentato a Palazzo Chigi gli esiti della riunione del Cipess per il riparto delle risorse tra le Regioni e le province autonome per il 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Al Ssn 136,5 miliardi per il 2025: ecco come saranno ripartiti

